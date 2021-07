Em seis meses, prefeitura leva proteção social a milhares de famílias

Manaus vive um novo momento. A cidade está mais bonita e vem se organizando a cada dia. O colorido que vem tomando as ruas e calçadas reflete a perspectiva de dias ainda melhores. As frentes de obras estão por todos os lados. A vacinação contra a Covid-19 avança diariamente, com mais de 1,2 milhão de doses aplicadas. A educação já vive o retorno às salas de aula, no sistema híbrido, com o compromisso de toda a comunidade escolar. Nos seis primeiros meses de um ano desafiador – com a pandemia do novo coronavírus e a maior cheia do rio Negro já registrada –, a prefeitura estendeu as mãos àqueles que mais necessitaram de amparo.

São 180 dias de gestão e milhares de famílias e trabalhadores beneficiados em diversas áreas. O Auxílio Manauara, por exemplo, vem concedendo mensalmente o valor de R$ 200 a 40 mil famílias de baixa renda. Cinco parcelas do benefício já foram repassadas.

O Auxílio Empreendedor ajuda 6 mil profissionais autônomos e microempresários a lidarem com a crise econômica causada pelo novo coronavírus. Eles receberam o valor de R$ 300, pago em cota única.

A cheia do rio Negro, que atingiu este ano a marca de 30,02 metros, a maior da história, trouxe prejuízos não só à infraestrutura urbana, como também aos lares. Com isso, 3.462 mil famílias cadastradas pelo município vêm recebendo o valor de R$ 300 de Auxílio Aluguel e R$ 200 provenientes do Auxilio Cheia 2021. Este último passou a ser concedido em decorrência da nova gestão da Prefeitura de Manaus enxergar a defasagem do valor do Auxílio Aluguel, executado na gestão anterior.

Educação e primeira infância

Uma das prioridades do município, a área da educação recebeu especial atenção. Além do cartão Nossa Merenda, distribuído este ano aos lares de mais de 66 mil alunos, os educadores passaram a receber, desde o mês de abril, o Auxílio Conectividade, no valor de R$ 70, para ajudar nas despesas com internet durante as aulas on-line, que continuam para os alunos cujos pais optaram pela manutenção dos estudos em casa.

A preocupação com a alimentação de bebês e crianças também levou a prefeitura a retomar a entrega do Leite Ninho fases 3+, destinado a crianças de três a quatro anos e 11 meses de idade. O produto faz parte do “Programa Leite do Meu Filho”. A fórmula Ninho Fases 1+ também foi inserida no programa, que contempla, em média, 13 mil crianças em Manaus.

Em outra ponta, a Prefeitura de Manaus ofertou 16 mil vagas na edição do Bolsa Universidade 2021. Mais de 40 mil candidatos se inscreveram.

IPTU

E para ajudar milhares de lares afetados pela crise econômica, a gestão municipal concedeu a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para aproximadamente 45 mil contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, além de conceder descontos de até 30% e prorrogar a data de pagamento do imposto.

A criação dessa verdadeira rede de proteção social demonstra-se um apoio e tanto para uma cidade que trabalha para se livrar da crise e viver dias cada vez melhores.