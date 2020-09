Em Rio Preto, Dudu Vieira oficializa candidatura a vereador

Na última segunda-feira (12), o município de Rio Preto da Eva (distante 80 quilômetros da capital) foi palco da convenção eleitoral da aliança entre PROS, PSC e PSDB visando as eleições deste ano.

Na oportunidade, o ex-vereador Dudu Vieira lançou sua candidatura novamente ao legislativo local. “É importante derrubar as elites do poder para promover o desenvolvimento do município, melhorar a saúde, a educação e trazer emprego para o povo”, disse.

Dudu Oliveira compõe uma chapa composta por quatro candidatos objetivando formarem uma oposição atuante. “Pretendemos reforçar o quadro de oposição em Rio Preto da Eva, que praticamente é inexistente”, finalizou.