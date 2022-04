Em Paris, estande de Manaus desperta a atenção de atletas de todo o mundo

O estande da Maratona Internacional de Manaus, na Run Experience em Paris, atraiu, nesta sexta-feira, (1º), a atenção de centenas de atletas que buscaram detalhes sobre as provas, que acontecem nos dias 22 e 23/10, na capital amazonense, e também sobre a logística e atrativos da cidade. A estrutura no evento da França é uma estratégia da gestão municipal para convidar atletas profissionais e amadores de todo o mundo a correrem na Amazônia, como uma experiência única.

Assim como outras feiras de maratonas, a Run Experience é a oportunidade que atletas de corridas têm para conhecer provas por países de todo o mundo e se programar para as mesmas. Por isso, Manaus buscou espaço no evento.

O maratonista francês Gérard Daggi, por exemplo, já percorreu o mundo e elogiou a iniciativa de Manaus no evento. “É um destino interessante. Eu já corri em vários países do mundo, mas, efetivamente, correr no meio da natureza deve ser muito legal. E por que não ir à Amazônia? É original e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de conhecer o Brasil”, disse.

O maratonista húngaro Zoltan Mduan disse que o estande de Manaus levou um pouco da floresta para dentro de Paris. “Eu acho que é um estande que se destaca muito e eu vim visitar assim que a porta abriu. Muito bom!”, comentou, destacando o interesse de correr na prova.

O titular da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Israel Conte, explicou sobre a estratégia da gestão com o estande. “Está muito evidente o olhar que a prefeitura tem pelo esporte como fundamental para a saúde da população. Sabemos que diversas ações têm sido realizadas pelo prefeito David Almeida nesta área, na cidade. E, agora, de forma ampla, a gestão quer usar todas as informações e instrumentos de comunicação possíveis para fomentar Manaus por meio do turismo esportivo. Por isso, o estande que divulga a nossa maratona em Paris tem o objetivo de conquistar maratonistas de diversos países do mundo, mostrando a eles a grande experiência que terão ao correrem na Amazônia. Um amplo trabalho que uniu a comunicação e o esporte sob o comando do prefeito David Almeida”, destacou.

A gerente de Marketing da Semcom, Camila Silva, disse que a preparação para o evento vem ocorrendo há meses e estimulou o processo criativo de todos os envolvidos. “O trabalho partiu de um amplo planejamento estratégico que englobou criação, logística, montagem, ações de recepção e divulgação. Recebemos a missão, planejamos, executamos e hoje vemos a repercussão positiva que o trabalho está gerando”, pontuou.

O último dia na Run Experience em Paris, neste sábado, 2, é considerado o de maior movimento na feira, com a visitação de milhares de maratonistas para retirada dos kits para a prova de Paris, que acontece no domingo, 3.

E, além da divulgação em Paris, outras ações estão sendo planejadas pela gestão municipal para atrair o público para a maratona na capital do Amazonas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: http://www.maratonademanaus.com.br.

