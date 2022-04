Em Paris, esportistas relatam entusiasmo com maratona em Manaus

O brasileiro e maratonista Felipe Gemesio possui no passaporte os carimbos de 18 corridas pelo mundo, participando neste domingo (3), da Maratona de Paris, na França. E, antes mesmo da realização desta prova, confirmou a inscrição na Maratona de Manaus 2022, a ser realizada no dia 23/10 na capital amazonense. Assim como Felipe, outros atletas passaram pelo estande que divulgou a prova no Amazonas, nos três dias de Run Experience, na Cidade Luz.

“Já estou dentro da prova de Manaus em 2022 e pretendo participar dela todos os anos”, disse Felipe, que participou da corrida em anos anteriores e ressaltou a atenção do povo de Manaus como um diferencial para quem sai de outras cidades e países para correr na Amazônia.

Além dos profissionais, amadores e entusiastas do esporte aliado ao turismo também fazem planos para correr pelas ruas de Manaus. É o caso da moradora de Londres, na Inglaterra Darci Godall, que passou pelo estande da Maratona de Manaus para saber detalhes sobre a prova e a cidade, levando para casa instruções de como concluir a inscrição no evento amazonense.

“É claro que eu quero ir! Meu objetivo é correr o mundo e com certeza Manaus está na minha lista. Tenho que fazer isso rápido!”, destacou.

Atrativos

No encerramento da Run Experience em Paris, neste sábado, 2/4, o estande da Maratona de Manaus fez sucesso entre europeus e brasileiros presentes e reforçou a ideia da Prefeitura de Manaus de valorizar o potencial turístico da cidade por meio do esporte.

“A divulgação da Maratona de Manaus para o mundo quebra paradigmas. O resultado foi o movimento intenso em nosso estande, com a busca de informações e curiosidades das pessoas sobre a prova. Nós estamos aproveitando uma oportunidade que se abre para movimentar o turismo e fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos trabalhar ainda mais, reforçando o asfalto em nossas vias, deixando a cidade mais verde e mais bonita para acolher os turistas que virão para a prova. Vamos fazer bonito!”, disse o prefeito David Almeida.

O subsecretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Aurilex Moreira, esteve no estande de divulgação da Maratona de Manaus, durante os três dias de feira, em Paris, assim como o diretor de Esportes da pasta, João Paulo Janjão.

Para Aurilez, o balanço da atuação de Manaus na Run Experience é extremamente positivo. “Manaus foi a sensação. De todos os estandes apresentados, Manaus arrebentou, chamou muito a atenção. Tenho certeza que como resultado teremos muitas pessoas visitando a nossa cidade e fomentando o turismo e a economia”, comentou.

O subsecretário destacou ainda que o estande da Maratona de Manaus foi um marco na história da feira. “Somos o primeiro evento brasileiro a ser divulgado nesta feira da capital francesa. Participar de um evento desse porte foi um grande aprendizado para levar a nossa maratona aquilo que estamos visualizando aqui”, comentou. “Estamos preparando a Maratona de Manaus para que esta edição seja uma experiência inesquecível para cada participante”, completou Janjão.

Prova

A Maratona de Manaus 2022 acontece no dia 23/10, com percursos de 21 quilômetros e 42 quilômetros. Um dia antes, 22, será realizada a versão Family Run e a Kids da corrida.

As inscrições podem ser feitas no site www.maratonademanaus.com.br, onde é possível acessar a página com tradução em três idiomas, além do português (inglês, francês e espanhol). No site é possível conferir o regulamento da prova, mapa do percurso e todas as demais informações relacionadas às inscrições.