Em Parintins, incêndio de grandes proporções toma conta de parte do galpão do Caprichoso

Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de alegorias do Boi Caprichoso, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) na noite desta terça-feira (20). O Corpo de Bombeiros controlou as chamas ainda na noite de ontem e as causas do incêndio ainda não foram identificadas. Em Manaus, o Caprichoso comemorou ontem seu aniversário de 107 anos com uma live transmitida diretamente do Teatro Amazonas. A informação é do Portal A Crítica.

Em nota, o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, agradeceu ao trabalho da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militares e aos policiais militares que deram suporte ao trabalho dos bombeiros, os quais evitaram que as chamas chegassem às alegorias e no Galpão Central.

O diretor administrativo do Bumbá, Diego Mascarenhas, informa que uma retroescavadeira será levada ao local ainda nesta quarta-feira (21), para remover os materiais e identificar possíveis focos de fogo debaixo do entulho.

O presidente Jender Lobato vai registrar boletim de ocorrência para que o caso seja investigado.