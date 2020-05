Em ônibus e estabelecimentos, uso de máscara é obrigatório

O Ampliando as medidas de combate ao novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus estabeleceu, por meio de decretos municipais, o uso obrigatório de máscara de proteção na cidade para quem precisar sair de casa durante o período de isolamento social.

Sabe-se que apesar da recomendação das autoridades públicas e de saúde para que a população fique em casa, muitos trabalhadores executam atividades essenciais e necessitam se deslocar cotidianamente até seus postos de trabalho, o que exige medidas de segurança.

Em virtude disso, além dos cuidados de higienização nas paradas e abrigos de ônibus, que vêm ocorrendo constantemente, a prefeitura estabeleceu a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção dentro dos ônibus. A medida vale tanto para motoristas e cobradores, quanto para passageiros e soma-se ainda a outras já estabelecidas no transporte público anteriormente, como a circulação dos ônibus sem qualquer passageiro em pé, e sempre que possível com janelas e alçapões de teto abertos para melhorar a circulação de ar no veículo.

Quem usa táxis ou outros veículos que prestam serviço por chamada em aplicativos também deve se adequar. O uso de máscaras é obrigatório tanto para motorista quanto para passageiros.

O uso de máscaras também é agora obrigatório nos estabelecimentos comerciais que estão liberados para funcionar no isolamento social. O item de segurança deve ser usado tanto por funcionários destes espaços quanto por quem neles adentrar. Vale ressaltar que ao permitir a entrada de um cliente sem máscara, fica o estabelecimento automaticamente responsável pela obrigatoriedade de fornecimento do item ao cliente.

Cada empresa e estabelecimento é responsável por garantir o cumprimento do decreto em suas dependências. O não cumprimento está sujeito a fiscalização do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), podendo gerar advertência, multa e até interdição e cancelamento de alvará de funcionamento.

Máscara salva

Oficialmente, Manaus tem hoje mais de 9 mil casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, com mais de 800 óbitos. Em meio à pandemia, além da recomendação de ficar em casa, o uso das máscaras é uma das armas mais eficientes para se combater a proliferação do vírus, desde que sejam confeccionadas e manuseadas corretamente.

Seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), as máscaras devem ser, de preferência, de fabricação caseira, com duas camadas de tecidos, bem ajustadas ao rosto, de modo que possibilitem a cobertura total da boca e do nariz.

No momento de retirada ou troca do item, é importante não colocar as mãos no meio do objeto, já que o tecido pode estar contaminado. É preciso puxar pelos elásticos que envolvem as orelhas.

Cuide-se! E não seja mais uma vítima do novo coronavírus. Fique em casa! E se tiver que sair, não se esqueça de usar a máscara.