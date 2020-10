Em Maués, Alfredo Almeida afirma que seu compromisso é com a geração de renda

O candidato a Prefeito de Maués, Alfredo Almeida (PL) apresentou junto à candidata a vice-prefeita Macielly o plano de Governo com 22 pontos, o destaque para o compromisso com o crescimento econômico, uma gestão participativa e transparência nos gastos.

“O sonho de construir um novo caminho para, finalmente, Maués se tornar o município mais desenvolvido do Amazonas. Um povo guerreiro e trabalhador, temos praias e paisagens para desenvolver o turismo e uma floresta rica em recursos naturais. Falta o compromisso com o crescimento econômico e capacidade de realizar” , salientou Alfredo Almeida

Maués têm caminhado na escuridão

“Maués tem caminhado na escuridão, a economia nas ultimas décadas parou, o povo empobreceu, mais do 50% da população vive com R$ 500,00 ao mês. Perdemos o protagonismo na produção de guaraná, não produzimos 1/3 do que já produzimos no passado. A violência é crescente, a saúde e educação estão precarizadas” afirmam os candidatos.

Ampliação do mercado para o guaraná, mecanização da agricultura e novo Fundeb

O candidato pretende caso eleito realizar uma gestão participativa e transparência nos gastos e dentre as propostas apresentadas esta a ampliação do mercado para o guaraná, mecanização da agricultura, criação de um Polo de agronegócios e um novo Fundeb que priorize os professionais e a modernização de infraestrutura de ensino.

O plano de governo apresentado destaca a criação de Distritos de gestão de obras por região com recursos dotados e autonomia administrativa objetivando agilidade na execução de ações. Criação da Agencia de Municipal de Fomento ao turismo e agronegócio. Criação de infraestrutura institucional visando melhoria na assistência técnica com o Programa Produzir com Dignidade.

[Ascom]