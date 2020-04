Em Maraã, polícia apreende meia tonelada de drogas avaliada em R$ 2,1 milhões

Em uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), as forças policiais do Estado apreenderam 540 quilos de maconha do tipo skunk e prenderam dois homens em Maraã (a 633 quilômetros de Manaus). O material de origem colombiana foi trazido para Manaus de avião, nesta segunda-feira (06/04), uma semana após a apreensão de outros 800 kg de drogas na mesma operação.

A ação contou com apoio logístico do Exército Brasileiro e da Secretaria de Operações Integradas (Seop) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do programa Vigia, e da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Participaram ativamente da operação agentes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), da Polícia Civil, e Companhia de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar do Amazonas.

A interceptação da carga ilícita ocorreu em uma rota utilizada para evitar a descida pelo Solimões e fugir da ação de piratas do eixo Coari-Tefé-Codajás, na região de Maraã. Segundo as investigações, a droga é de origem colombiana, possivelmente da cidade de La Pedreiro, entrando no Brasil pela Vila Bittencourt com destino às bocas de fumo da capital amazonense.