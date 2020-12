Em Manaus, zonas Sul e Centro-Sul terão fornecimento de água racionado nesta quinta

A Águas de Manaus informa que realizará uma parada programada no Sistema Hidráulico do Mocó, para obras de melhorias dos reservatórios do local, nesta quinta-feira (10).

A intervenção será realizada no período entre as 6 horas da manhã e o meio-dia do dia 10. Durante o intervalo, algumas áreas dos bairros Praça 14 de Janeiro, Cachoeirinha, Adrianópolis, São Francisco, Conjunto Eldorado, Conjunto Manauense, Conjunto Ica Paraíba, Nossa Senhora das Graças e Aleixo, podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

O abastecimento começa a retornar, de forma gradativa, assim que os trabalhos forem concluídos. A normalização completa acontecerá em até doze horas após o término da intervenção.

Reserve água

A concessionária Águas de Manaus pede que os moradores dos bairros abrangidos pela parada programada façam uso consciente e se possível, reservem água tratada para o período.

Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupa, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada. A Águas de Manaus vai monitorar o abastecimento de locais como hospitais, Unidades Básicas de Saúde na região abrangida e disponibilizará carros pipa para abastecer estes pontos, caso haja necessidade.

A empresa reforça o compromisso em oferecer saúde e qualidade de vida para a cidade e agradece a compreensão da população. Qualquer ocorrência que necessite intervenção da concessionária deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br, aplicativo Águas APP.

