Em Manaus, Sejusc realiza mutirão para entregar quase 4 mil RGs nos PACs

Todas as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) irão funcionar neste sábado (31), das 8h às 14h, em um mutirão de entrega de 3.811 Carteiras de Identidade (RGs). Os documentos são de pessoas que não foram buscá-los nas unidades dos PACs, na capital e no interior, no período de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Responsável pela coordenação dos PACs, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) informa que os nomes das pessoas que devem buscar os RGs constam em uma lista disponível no site do órgão (www.sejusc.am.gov.br), ou pelo link http://www.sejusc.am.gov.br/nomes-de-usuarios-que-faltam-buscar-rgs-nos-pacs/. Em 2019, 834 usuários deixaram de buscar os documentos nos PACs. Em 2020, o número foi de 2.977.

Para receber o RG, é necessário que o usuário se dirija ao PAC onde solicitou a emissão do documento e apresente um comprovante de identificação, como Certidão de Nascimento, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No caso do PAC Educandos, fechado para reformas, os usuários devem se dirigir ao PAC Galeria dos Remédios, no Centro de Manaus.

Segundo a secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, a iniciativa foi mais uma maneira encontrada para que os usuários tenham acesso às cédulas.

“Infelizmente, muitas pessoas não vão buscar os documentos após dar entrada. Atualmente, nós estamos atendendo somente casos considerados emergenciais, relacionados a trabalho, saúde e recebimento de benefícios. Diariamente as unidades do PAC atendem o total de 390 usuários para emissão de documentos. O número reduzido é para evitar qualquer tipo de aglomeração dentro das unidades em decorrência do novo coronavírus”, disse a gestora.

A secretária executiva de Cidadania da Sejusc, France Mendes, afirmou que as equipes dos PACs estão preparadas para atender a população, seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “É importante que o usuário saiba em qual PAC deu entrada no RG. Caso tenha dúvida, basta verificar a listagem no site da Sejusc”, disse.

