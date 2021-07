Em Manaus, pessoas a partir dos 26 anos serão vacinadas nesta sexta-feira (2)

A partir desta sexta-feira (2), a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 entra em uma nova etapa, na qual contemplará pessoas com idade a partir dos 26 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, durante coletiva realizada nesta quinta-feira, 1º, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. A abertura da nova etapa ocorre devido à prefeitura ter em seu estoque doses remanescentes das últimas campanhas de intensificação vacinal realizadas pela Semsa e ter recebido, no começo desta semana, novas remessas do imunizante enviadas pelo governo federal.