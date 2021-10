Em Manaus, homem é preso por fraudar auxílio emergencial em R$ 70 mil

As investigações em torno do caso iniciaram há um mês, após uma denúncia feita através do 181. FOTO: Divulgação / SSP-AM

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), prendeu um homem, 29, na noite de terça-feira (19). O infrator é suspeito de envolvimento em fraudes do auxílio emergencial. A ação ocorreu na rua França, bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Em depoimento, o suspeito afirmou que recebia ajuda do gerente de uma agência bancária para fazer o saque dos valores que giravam em torno de R$ 600 a R$ 1 mil por cada conta.

De acordo com a polícia, as investigações foram iniciadas há um mês, após recebimento de uma denúncia via 181, o disque-denúncia da SSP-AM, informando que o suspeito cometia fraudes com o benefício do Governo Federal. As investigações apontam que o homem comprava lotes com números de Cadastro de Pessoa Física (CPF) de indivíduos de outros estados, realizava o cadastro no aplicativo “Caixa Tem”, verificava se a pessoa recebia o auxílio e, com a ajuda do gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal, conseguia realizar o saque do benefício.

Após a prisão do suspeito, foi verificado que na conta do homem havia um montante de R$ 70 mil oriundos das fraudes. Ainda segundo a polícia, para praticar as fraudes e conseguir comprar os lotes de CPFs, o homem se passava por assessor de um parlamentar. As investigações relacionadas às fraudes envolvendo o auxílio emergencial continuam.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de fraude e levado à sede da Polícia Federal. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade prisional.

*Com informações da assessoria