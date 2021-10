Em Manaus, desapropriação de imóveis abre espaço para obra de construção do Anel Leste

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu o cadastramento de mais três comunidades situadas na área de influência da obra de construção do Anel Leste, em Manaus.

Moradores das Comunidades Chico Mendes, UDV e Vila da Realidade, localizadas na área onde estão sendo executadas as obras de construção do Anel Viário Leste, tiveram seus imóveis cadastrados na ação realizada pela Assessoria de Desapropriação e pelo Departamento de Engenharia da Seinfra.

Imóveis cadastrados

Na Comunidade Chico Mendes foram cadastradas 35 casas; outras 19 na Comunidade UDV e 55 na Comunidade Vila da Realidade.

Todas as famílias estão sendo atendidas por equipes técnicas Sociais e de Engenharia da Seinfra, para identificação e avaliação prévia das casas, tendo como objetivo chegar ao valor real dos imóveis cadastrados para efeito de indenização e posterior demolição, abrindo espaço para a realização da obra, segundo informou Márcio Azedo, assessor de Desapropriação da Seinfra.

“As casas que serão desapropriadas e retiradas já foram devidamente identificadas e seladas pela equipe social e de engenharia da Seinfra. Somente as casas marcadas serão retiradas”, reforçou Márcio Azedo, destacando que as demais, que não interferem na obra e que não foram marcadas, permanecerão no local.

Indenizações

Após conclusão do cadastro e avaliação, a conclusão dos atendimentos e pagamentos serão realizados pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab).

A agilidade no processo de desapropriação, acelera o avanço das obras que estão com 18% de execução e previsão de conclusão para dezembro de 2022.