Em Manaus, consumidores poderão utilizar o PIX para pagamentos de contas de água

Os clientes da Águas de Manaus ganharam uma nova opção para pagamento de suas faturas. A partir desta semana, as contas de água vão passar a ser emitidas com o código (QR code) que também permite pagamentos via PIX. Esta é mais uma medida da concessionária que visa garantir mais segurança e comodidade para a população

O consumidor que quiser pagar a fatura pelo PIX poderá fazer tudo sem sair de casa, utilizando apenas o celular. O cliente deverá abrir o aplicativo do seu banco e utilizar o QR Code da conta, apontando a câmera do celular para fazer a leitura do código. O pagamento acontece de imediato. O PIX foi criado pelo Banco Central para ser utilizado por qualquer pessoa que possua uma conta bancária ou carteira digital e um celular ou computador com acesso à internet.

Entre as vantagens do novo serviço estão a gratuidade para as transações on-line entre bancos e pessoas físicas e funcionamento 24 horas por dia aos 7 dias por semana, não sendo necessário esperar o período de compensação dos dias úteis para pagamentos de contas. “Queremos auxiliar os consumidores, com uma nova opção para o pagamento de contas. Desta maneira, estamos trazendo mais comodidade aos nossos clientes, principalmente diante do cenário atual de pandemia”, afirmou o Gerente Comercial da Águas de Manaus, Wellington Rodrigues.

Desde que chegou na cidade, em 2018, a Águas de Manaus procura a constante melhoria no relacionamento com os clientes, disponibilizando facilidades para pagamentos e negociações. “Nós sempre adotamos a postura de negociar com nossos clientes, analisando caso a caso todas as situações, com parcelamento flexível. Também orientamos a população a utilizarem nossos canais virtuais que foram reforçados para garantir o atendimento no contexto de pandemia e necessidade de distanciamento social”, disse Rodrigues. Além da negociação flexível, a concessionária também possui a opção de pagamentos por cartão de crédito. O pagamento via PIX será mais uma opção para os consumidores quitarem seus débitos de forma prática e segura.

O cliente da Águas de Manaus tem canais digitais de atendimentos, disponíveis 24h. Através deles, é possível realizar e solicitar inúmeros serviços da concessionária como: parcelar suas contas diretamente nas próximas faturas; pagar faturas; consultar histórico de consumo; emitir segunda via, solicitar religação, dentre outros serviços, sem falar com um atendente.

Ainda é possível acompanhar o andamento de qualquer serviço solicitado. Tudo isso, sem sair de casa. O cliente da Águas de Manaus tem à disposição os seguintes canais: Call Center: 0800 092 0195; WhatsApp (92) 98264-0464; Aplicativo “Águas APP” e a Agência virtual, disponível no site da concessionária (www.aguasdemanaus.com.br).

