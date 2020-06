Em live, Eduardo Braga garante que eleição municipal acontecerá neste ano

O senador Eduardo Braga (MDB) informou, nesta sexta-feira (12), em live com novos e atuais vereadores do partido no Amazonas, que a eleição municipal acontecerá neste ano. O encontro virtual reuniu diversos integrantes da sigla da capital e de 42 municípios do interior, que manifestaram preocupação com a proposta de adiamento da eleição por conta da pandemia da Covid-19.

De acordo com Braga, em Brasília, há um entendimento do Legislativo e do Judiciário para que até o dia 30 de junho, seja definida a data eleição municipal. “Vamos saber se, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mantem o dia 4 de outubro, ou se será adiada para o dia 1º ou 15 de novembro. Precisamos tratar essa questão com bastante equilíbrio. Portanto, até o dia 30 deste mês, tudo isso será definido”, informou.

Com os números atuais de crescimento da Covid-19 no interior, o senador disse acreditar que muito provavelmente os pré-candidatos não teriam como realizar campanhas por conta de novas recomendações das autoridades de saúde para o enfrentamento da doença. Eduardo Braga considerou que até antes do início das convenções partidárias – no período de 20 de julho a 5 de agosto – a data da eleição deste ano será finalmente definida.

Esforço

A live teve a participação do secretário-geral do MDB no Amazonas, Miguel Capobiango, que abriu o encontro. Ele lembrou que o processo eleitoral está exigindo um esforço grande nas redes sociais por conta da pandemia. “Espero que todos se adequem ao processo o mais rápido e temos cursos da Fundação Uilisses Guimarães (FUG) para auxiliá-los. Vamos aprender juntos a fazer novas convenções e compartilhar o máximo de ideias”, disse.

O encontro virtual também contou com a participação do vereador Gedeão Amorim e dos vereadores de Itacoatiara, Amaturá, Anori, Atalaia do Norte, Barreirinha, Beruri, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Canutama, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Iranduba, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves, Tabatinga e Tapauá.

Sem citar nomes das cidades, Eduardo Braga disse que o MDB está trabalhando para lançar candidaturas próprias a prefeituras em diversos municípios e a meta é eleger 120 vereadores nas eleições deste ano. Atualmente o partido conta conta com 86 vereadores, metade deles ingressou pela janela partidária deste ano. “Estou bastante confiante que, este ano, vamos ultrapassar a barreira dos 100 representantes nas câmaras de vereadores. E vamos nos empenhar bastante para que nossos prefeitos e vereadores sejam empossados no dia 1º de janeiro de 2021”, destacou.