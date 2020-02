Em jogo inédito, Amazonas e Manaus duelam pela liderança do Barezão

Em um duelo inédito, Amazonas FC e Manaus FC decidem, nesta quinta-feira (20), às 20h, quem fica com a liderança do “Barezão 2020”. Se a Onça Pintada da Zona Leste tem o melhor ataque da competição, ao lado do Nacional FC, com 13 gols marcados, o Gavião do Norte tem a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos. O jogo acontece na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Menos de um ano após a sua fundação, em maio de 2019, o time comandado por Ricardo Lecheva precisa de um empate para terminar na liderança e “destronar” o Manaus, que vive grande momento após eliminar o Coritiba pela Copa do Brasil.

O vencedor do confronto enfrenta São Raimundo (8 pontos) ou Nacional (9 pontos), que decidirão quem fica com o quarto lugar no interior, contra Princesa do Solimões e Penarol, respectivamente. O Leão da Vila Municipal precisa vencer para se classificar e o Tufão, ganhando, torce por um tropeço do Naça.

Já o segundo colocado, enfrenta o Fast Clube, que confirmou a classificação e assegurou o 3º lugar após vitória por 2 a 0 contra o Iranduba, último colocado, que terminou a primeira fase sem vencer.

fonte | EM TEMPO