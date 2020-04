Em Itacoatiara, prefeito abre licitação para mobiliar gabinete durante a pandemia

Após ter acesso ao Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, o vereador Richardson do Mutirão (PL), pertencente a bancada da Câmara Municipal de Itacoatiara, verificou a abertura de licitação para mobiliar o gabinete do prefeito Antonio Peixoto (PT) em plena pandemia de coronavírus.

Diante da constatação, Richardson levou o assunto para conhecimento Casa Legislativa Municipal, solicitando que fosse tomadas as providências cabíveis e necessárias quanto a essa situação inadimissível.

Quarto município em número de casos

Segundo boletim do Departamento de Vigilância em Saúde do município, divulgado nesta terça-feira (28), em Itacoatiara já foram registrados 101 casos confirmados do novo coronavírus e 08 óbitos. Pelos números apresentados, a “Pedra Pintada” fica atrás apenas de Parintins (119), Manacapuru (321) e Manaus (4.337), respectivamente.

Por AM News