Em Itacoatiara, construção do terminal flutuante de Itaubal alcança 80% de execução

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), alcançou o percentual de 80% de execução na obra de construção da rampa de acesso e do terminal flutuante da Comunidade do Itaubal, no rio Arari, município de Itacoatiara, distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento no valor de R$ 953.548,02, o contrato contempla os serviços de remoção de material imprestável, terraplanagem, construção da rampa de concreto, depósito e flutuante coberto.

O terminal flutuante facilitará o acesso dos pedestres e permitirá a atracação de pequenas embarcações. O abrigo em alvenaria, que também está sendo construído, será usado como depósito de materiais. Na rampa de acesso foi construída uma escada para facilitar a circulação de passageiros, além de permitir acesso ao porto flutuante metálico.

Para o secretário de infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a obra promoverá a acessibilidade da população de Itaubal. “O Governo do Amazonas está investindo no interior, levando recursos e melhorias a todas as comunidades do estado. Essa obra demonstra a preocupação do governador Wilson Lima em aumentar a qualidade de vida, promover a acessibilidade e movimentar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios”, explicou o secretário.

Situado na calha do Médio Amazonas, o município de Itacoatiara conta atualmente com uma população de 102.701 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2020.