Em Itacoatiara, Amazonastur promove décima edição do Turismo em Movimento

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), realizou ontem (25), a décima edição do Turismo em Movimento, desta vez em Itacoatiara, local onde é realizado o maior festival de música da região Norte do Brasil, o Fecani. A programação contou com o atendimento aos empresários e demais interessados em empreender no turismo, além de visitas técnicas pelos principais atrativos turísticos da região, atendimentos do Cadastur e treinamento da Polícia Turística da Polícia Militar (Politur).

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, afirma que o Turismo em Movimento é fundamental para regularizar e preparar o trade turístico local para a chegada de novos turistas com a retomada de eventos e festividades para a geração de emprego e renda. Além de promover o setor nos municípios do interior do estado.

“É uma ação integrada com as instituições parceiras que nos ajudam a ter um olhar mais atencioso ao interior do Amazonas. Nesta ação, a Amazonastur tem como objetivo realizar visitas técnicas, orientar e principalmente regularizar o trade turístico local”, destacou.

Nesta edição, a equipe técnica da Amazonastur foi composta por membros do Diretoria de Turismo, Diretoria de Marketing, Departamento de Estatística, Diretoria de Negócios e Eventos e o Departamento de Infraestrutura e Serviço. E conta com a parceria da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), do Banco da Amazônia (Basa), do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), do Corpo de Bombeiros, da Caixa Econômica e da Prefeitura de Itacoatiara.

Segundo o Secretário de Cultura, Turismo e Eventos de Itacoatiara, Bosco Borges, o foco da gestão é voltar a realizar eventos musicais e culturais após dois anos de pandemia da Covid-19.

“O trabalho da secretaria de turismo sempre foi voltado para as festividades, como o carnaval, o festival folclórico e o Fecani, mas com a pandemia tivemos que ficar parados por dois anos, mas com a retomada das atividades, com a criação do Conselho de Turismo e com a parceria da Amazonastur, o desenvolvimento do turismo em Itacoatiara irá fluir muito mais, vamos conseguir fazer mais eventos, atrair mais turistas e trabalhar com mais artistas”, afirmou.

Durante o evento, foram atendidos mais de 20 prestadores de serviços turísticos. Como é o caso do Coordenador do Grupo Formigueiro, Moisés Azevedo, que participou do evento para saber mais sobre os benefícios ofertados e levar para a comunidade Vila de Lindóia.

“Estou muito encantado com todas as informações que pegamos. Nós precisamos muito, pois temos um potencial turístico internacional por conta da pesca esportiva e turismo de natureza. Voltarei para a comunidade com informações sobre a regularização dos empreendimentos e financiamentos. Agradeço por esse evento realizado pelo Governo do Estado por meio da Amazonastur e em parceria com a Prefeitura de Itacoatiara”, disse.

