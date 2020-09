Em Iranduba, obra de reconstrução do Ramal do Caldeirão está quase pronta

O município de Iranduba (a 27 quilômetros da capital) está prestes a ser beneficiado com mais um ramal que promoverá melhorias para a população. Trata-se da Estrada do Caldeirão, situada no Km 12 da rodovia Manoel Urbano (AM-070, Manaus-Itacoatiara), que está sendo reconstruído pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Com 11,7 quilômetros de extensão, o ramal rodoviário passa por obras que incluem serviços de tapa-buracos, recapeamento, drenagem profunda, drenagem superficial, meio-fio e sarjeta, recuperação de trechos com erosão e sinalização da via. O investimento é de R$ 3.696.102,26, e as obras executadas apresentam percentual de 92% de conclusão.

O Ramal do Caldeirão é estratégico pelo volume de sua produção agrícola, contabilizando cerca de 400 produtores rurais. A construção da estrada irá melhorar o deslocamento da população, proporcionará melhor condição de vida, facilitará o escoamento da produção e contribuirá para o desenvolvimento econômico e social das comunidades situadas em seu entorno.

Com uma população de 49.011 habitantes, Iranduba é considerado o maior produtor de hortifrutigranjeiros do estado, enviando a maior parte de sua produção para Manaus. Todos os ramais do município são altamente produtivos, levando o Governo do Estado a investir cada vez mais em estradas e vicinais.

