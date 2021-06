Em Goiás, grávida e família dormem dentro de carro por medo do serial killer

Por medo de Lázaro Barbosa, suspeito de fazer uma chacina em Ceilândia, no DF, uma família com seis pessoas, entre eles uma mulher grávida, dormiram dentro de um carro em frente à sede da força-tarefa montada em Cocalzinho de Goiás. Há 12 dias, mais de 270 policiais procuraram pelo fugitivo que tem extensa ficha criminal. As informações são do G1.

À TV Anhanguera, o chefe da família, o caseiro Manoel de Oliveira conta que deixou a propriedade onde mora, na zona rural, para dormir dentro do veículo com os quatro filhos e a esposa grávida.

“Não vou esperar a morte bater na porta. Por isso viemos ontem. Saímos só com a roupa do corpo. Não deu tempo de pegar nem a máscara”, afirmou.

Com bastante medo, Jorlene Costa, que está grávida de seis meses, conta que, assim como ela e família, outros vizinhos também tem feito o mesmo, deixado suas casas na zona rural e indo para a cidade, onde a sensação de segurança é maior.

“Todo mundo está saindo de suas casas por medo. Se ficar, a gente pode ter o fim de várias pessoas que ele vem matando. Como sou caseira de um lugar, não tenho outro local para ficar. Por isso, peguei meus filhos e vim com o carro aqui. Eu prefiro dormir no carro a ver um filho meu morto”, afirmou.

Neste domingo (20), as buscas por Lázaro Barbosa entram no 12ª dia. Policias de elite das polícias Civil, Militar, e Federal fazem as buscas pelo suspeito de cometer vários crimes em ao menos três estados.