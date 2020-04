Em época de Covid-19, barbeiro em domicílio

O Brasil está vivendo um período de confinamento domiciliar que está prendendo as pessoas nas residências para que se evitem aglomerações, e consequentemente a contaminação do Covirus 19.

É pensando no bem-estar das pessoas e em colaborar com as comunidades é que João Benedito dos Santos da Silva Netto, industriário, resolveu ir ao encontro de pessoas que precisem cortar cabelo ou fazer a barba, já que os Salões de Beleza e Barbearias estão fechadas nesse período de confinamento.

João Benedito é formado no curso de Barbeiro Profissional ministrado pelo Cetam e, sendo colaborador de uma multinacional do PIM e em férias coletivas, está atendendo a clientela em domicílio. “Está foi uma forma de eu fazer minha parte ajudando a quem precisa. Já que estou de folga, quando sou chamado vou e faço o serviço”.

João sonha em ter a própria Barbearia, mas, no momento, lhe falta estrutura econômica para realizar o sonho. Enquanto o sonho não é realizado, ele continua suas atividades no Distrito Industrial e indon ajudar quem precisa cortar cabelo ou fazer a barba.

Reportagem: Kennedy Lyra