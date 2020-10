Em Eirunepé, PC realiza transferência de preso de alta periculosidade

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé (distante 1.160 quilômetros em linha reta da capital) realizou, na noite de terça-feira (13/10), por volta das 20h, a transferência de Francisco de Assis Ferreira Lima, 34, conhecido como ‘Matias Mariano’, da carceragem da DIP daquele município para um presídio de Manaus.

De acordo com o investigador Gonzaga Júnior, gestor da unidade policial, Francisco é considerado preso de alta periculosidade, pois cometeu vários crimes no município, entre eles, homicídio qualificado, latrocínio, tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, todos ocorridos no período de 2012 a 2018.

O gestor informou que, em abril de 2018, o indivíduo havia fugido da carceragem da DIP, mas foi recapturado na operação ‘Chacal’, deflagrada em julho deste ano, naquela cidade. ‘Matias Mariano’ é conhecido por ameaçar e roubar fazendeiros da região.

“Francisco ficou foragido por dois anos, e graças a uma denúncia anônima foi recapturado. Ele estava planejando uma nova fuga da carceragem, mas antes de concretizar a ação, nós conseguimos fazer a transferência dele para Manaus, pois é considerado preso de alta periculosidade”, destacou o investigador.

Procedimentos – Francisco foi encaminhado para a carceragem do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM), onde continuará respondendo pelos crimes de homicídio qualificado, latrocínio, tentativa de homicídio, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa, à disposição da Justiça.