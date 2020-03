Em edição dedicada às mulheres, ‘Prefeitura + Presente’ realiza ação social na Cidade Nova

A Prefeitura de Manaus realizou neste sábado, 7/3, a sétima edição do “Prefeitura + Presente” na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, zona Norte. Com mais de dois mil atendimentos realizados na escola municipal Dr. João Queiroz, desta vez, a ação itinerante foi voltada especialmente às mulheres, que comemoram seu dia internacional neste 8 de março.

“Cada edição desse programa, que integra todas as secretarias, que chega até à população e marca tanto a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, é um sucesso atrás do outro”, destacou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio. “Como sempre, as mulheres estão sendo muito bem cuidadas, recebendo todos os serviços, embelezamento, orientações de cursos, e é isso que queremos, oportunidades iguais”, completou.

A ação itinerante, coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec), tem sido realizada todos os sábados, reunindo diversos serviços sociais e de saúde, como consultas médicas, cuidados pessoais, palestras, lazer e entretenimento. Com a ação voltada especialmente para o Dia Internacional da Mulher, muitas aproveitaram corte de cabelo, esmaltação, massagem e outros cuidados com o corpo, trabalhos oferecidos em parceria com voluntários e parceiros do projeto.

“O prefeito Arthur Virgílio Neto tem se preocupado em atender toda a população manauara, fazendo com que todas as pastas e os serviços da prefeitura possam ser levados às comunidades mais carentes da nossa cidade, por isso a ação é importante. São diversos serviços oferecidos à população, agilizando processos e oferecendo mais eficácia da gestão”, informou o secretário da Semdec, Rodrigo Guedes.

A estudante Jéssica Amanda Ferreira, 26, é moradora do local e aproveitou o sábado para cuidar da beleza. “O programa traz muitos benefícios para a comunidade. Normalmente, as pessoas não têm acesso à informação e, aqui, não só temos isso, como conseguimos aproveitar os serviços de forma mais rápida”, declarou.

Saúde

Os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) integram o quadro dos mais procurados em todas as ações do Prefeitura + Presente. Nesta edição, foram realizadas 99 consultas médicas, 36 solicitações de exames, 10 coletas de preventivo além dos serviços em aferição de pressão arterial e glicemia, além de 100 atendimentos em testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV e palestras em educação bucal com entrega de kits de higiene para crianças.

Meio ambiente e sustentabilidade

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) levou, por meio do Programa Arboriza Manaus, a ação “Pedágio Ambiental”, que doou 210 mudas de espécies ornamentais, frutíferas e medicinais aos moradores. A Divisão de Educação Ambiental do órgão aproveitou para reforçar as orientações sobre o combate ao caramujo africano, muito comum no período chuvoso, além de divulgar a programação de oficinas de reaproveitamento que acontecem no Espaço da Cidadania Ambiental do Shopping São José, e nos bairros da cidade, a partir da solicitação dos moradores.