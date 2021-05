Em dia de protestos contra governo, Bolsonaro reage nas redes sociais

Em dia de protestos contra seu governo, o presidente Jair Bolsonaro publicou neste sábado (29.mai.2021) em seu Instagram uma foto com uma camisa com as palavras “imorrível”, “imbroxável”, “incomível”. As manifestações contra o presidente foram registradas em 22 estados e no Distrito Federal.

A foto foi publicada no Instagram, Facebook e Twitter. Nesta última rede social, o presidente usou a seguinte legenda: “Temos um governo que acredita em Deus, deve lealdade ao seu povo e respeita os seus militares. Mais do que obrigação e dever, tenho certeza que vocês vão atuar dentro das quatro linhas da Constituição, se necessário for”.

O presidente ainda não se posicionou formalmente sobre os atos. Em dia calmo no Palácio da Alvorada, Bolsonaro não falou com a imprensa, mas conversou por cerca de 15 minutos com apoiadores, que podem entrar no corredor de acesso da residência oficial do presidente, onde o acesso de jornalistas não é permitido.

As manifestações foram marcadas por pedidos de impeachment, críticas à condução do governo federal diante da pandemia. Os atos também foram marcadas por aglomerações, o que não é recomendado por autoridades sanitárias, como a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e a OMS (Organização Mundial da Saúde). (PODER360)