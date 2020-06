Em debate para eleições do Crea-AM, só um candidato apresenta propostas

Os candidatos a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) participaram de um debate para apresentar suas propostas e sanar dúvidas dos profissionais. O debate foi promovido pelo grupo independente Engenharia Participativa e Atuante (EPA), e contou com a presença dos candidatos: engenheiro Afonso Lins e engenheiro civil Cláudio Machado. O engenheiro agrônomo Carlos Alberto Magalhães, também está concorrendo pela gestão do CREA, mas não compareceu.

A eleição, marcada para o próximo dia 15 de julho, decidirá quem irá administrar o Crea e a Caixa de Assistência Mútua. O debate aconteceu virtualmente e foi transmitido pelo YouTube.

O candidato Afonso Lins apresentou seu plano de ampliar a presença do Crea no Estado e lembrou que, dois anos atrás, existiam apenas duas inspetorias: Parintins e Itacoatiara. Com o trabalho de expansão de Afonso, existem hoje 19 inspetorias com sedes físicas, o que possibilita a presença do Conselho em todo o território amazonense. Além disso, destacou a importância de uma fiscalização mais tecnológica, que serão seus próximo passos, caso ganhe o pleito, além da transparência que a sua gestão promove.

O objetivo do debate era a apresentação de propostas e uma argumentação sobre os planos de cada candidato para benefício dos profissionais do sistema. No entanto, o candidato Cláudio Machado não apresentou nenhuma proposta, fugindo das perguntas e usando o seu tempo de fala para questionar a vida particular do opositor.