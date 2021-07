Em Caapiranga, Idam realiza entrega de produtos agrícolas para famílias afetadas pela enchente

Com o objetivo de auxiliar as famílias afetadas pela enchente da região, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), em parceria com Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), realizaram, na terça-feira (27/07), a entrega de três toneladas de produtos agrícolas no município de Caapiranga (a 134 quilômetros de Manaus).

Os produtos agrícolas, oriundos da agricultura familiar, são doados através de programas sociais em parceria com a ADS. Entre eles estão macaxeira, banana, farinha de mandioca e cará.

De acordo com o gerente do Idam em Caapiranga, Herley Dilahar, a ação beneficiou 35 famílias do município afetadas pela enchente histórica. “As entregas foram realizadas nas residências das famílias cadastradas pela Secretaria de assistência social do município”, informou.

Ainda de acordo com Herley, a entrega é de grande importância, pois leva ajuda humanitária à população carente. “E essa parceria do Idam e Seas ajuda tanto na logística de entrega quanto na seleção das pessoas necessitadas”, disse.