Em Brasília, Governo do AM busca fortalecimento do turismo junto ao MTur

Amazonastur levantou questão dos voos e passagens para o Festival de Parintins junto ao ministério

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) em parceria com Secretaria de Cultura e Economia Criativa, vem buscando o fortalecimento dos atrativos turísticos do estado junto ao Ministério do Turismo (MTur). Representantes dos órgãos estaduais e federal participaram ontem (17) de reunião para tratar, principalmente, sobre voos para Parintins, onde ocorre o festival folclórico no mês de junho.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a reunião com o ministro do Turismo, Carlos Brito, e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Silvio Nascimento, teve como objetivo reforçar a grandiosidade do Festival de Parintins e aumentar o fluxo de turistas na região.

“Tratamos de gargalos como o preço das passagens, questões administrativas, taxas aéreas de permanência de voo, fluxo de voos, aumento de fluxo de voos em Parintins na época do festival, justamente para acharmos uma solução”, destacou.

Para Gustavo Sampaio, após dois anos de pandemia, o Festival Folclórico de Parintins é de valor inestimável tanto para o município como para o estado, como maior patrimônio cultural. “A gente vai articular, vai trabalhar dia e noite para fazer esse festival cada vez mais forte e fazer retomada histórica como determina o nosso governador”, afirmou.

Festival Folclórico

Marcado para ocorrer no último fim de semana de junho, nos dias 24, 25 e 26, o Festival Folclórico de Parintins movimenta o turismo no Amazonas atraindo mais de 66 mil pessoas para a Ilha Tupinambarana.

A festa popular, que é patrimônio cultural do Brasil, atrai o mundo inteiro para contemplar a disputa entre os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Com informações da Amazonastur