Em Borba, Cápsulas Vanessa são instaladas no hospital Vó Mundoca

A Secretaria Municipal de Saúde, realizou a instalação das Cápsulas Vanessa, no município de Borba (a 151 km de Manaus). Uma técnica de referência no tratamento dos pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

O Diretor Geral da empresa DMTECH, Diego Matos, falou sobre o equipamentos BiPAP, importante para o funcionamento das cápsulas. “Ele é um equipamento de excelência, moderno e de fácil manuseio, o mesmo é de extrema importância, pois melhora a situação daqueles pacientes que estão em estado avançado da Covid-19, além de conter partes que podem ser esterilizadas ou reutilizadas”, disse o Diretor.

A empresa responsável pela instalação das cápsulas, DMTECH, ainda realizou uma capacitação com os profissionais de saúde que trabalham na linha de frente na Ala do Isolamento da Covid-19 dentro do hospital Vó Mundoca, com enfermeiro de Urgência e Emergência, Alexandre Parente, onde o mesmo repassou aos profissionais os cuidados para o funcionamento das cápsulas.

“Em meio a pandemia do novo coronavírus, um grande avanço para o tratamento das pessoas que estão com essa doença no município”, acrescentou o prefeito Simão Peixoto.

Até essa terça-feira (02), Borba contabiliza 250 casos de COVID-19 no município, com 13 óbitos.

*Com informações da assessoria