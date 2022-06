Em bate-volta de 10 minutos, Victor Hespanha se torna o 2º brasileiro a ir ao espaço

Missão da empresa de Bezos atingiu altitude de aproximadamente 100 km e voltou a Terra aparada por paraquedas

O voo da missão NS-21 da empresa de turismo espacial Blue Origin, fundada pelo bilionário Jeff Bezos, decolou por volta das 10h28 (horário de Brasília) de hoje (4), no Texas (EUA), levando o brasileiro Victor Hespanha, 28, e outros seis tripulantes para uma breve viagem ao espaço.

Classificado como suborbital, o voo vai fazer um bate-volta com duração de cerca de 10 minutos. Em uma trajetória curvada, o foguete alcança uma altitude máxima de aproximadamente 100 km, depois cai em queda livre de volta à Terra com a ajuda de paraquedas. Esse processo de retorno possibilita aos passageiros a sensação de gravidade zero.

Inicialmente, a viagem estava marcada para 20 de maio, mas ela foi adiada após a empresa detectar falhas em sistemas de segurança. Hespanha será o segundo brasileiro a ir ao espaço, 16 anos após o ex-ministro e astronauta Marcos Pontes olhar a Terra lá de cima. Porém, ao contrário de Pontes, Hespanha não precisou de especialização técnica ou científica para se preparar para a empreitada.

Hespanha também não precisou desembolsar milhões de dólares e nem entrar em uma fila para fazer o voo, como fizeram empresários e celebridades. Ele investiu cerca de R$ 12 mil em NFTs, criptoativos colecionáveis, e foi sorteado para a viagem pela Crypto Space Agency (CSA).

Preparativos compartilhados

Hespanha compartilhou todos os preparativos para o voo em seu perfil no Instagram e não escondeu a emoção. “Animadíssimo. Sei que sou um pedacinho do Brasil aqui”, disse ele com a voz embargada um pouco antes da decolagem.

Com informações do Terra