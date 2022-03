Em 2022, o trabalho não para

Manaus está de cara nova e o trabalho está em todo lugar. De dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, o trabalho não para. Se antes cuidavam da cidade só no verão, agora tem obra o ano inteiro. Em todas as zonas da capital é fácil encontrar frentes de trabalho da prefeitura, realizando obras de recapeamento, drenagem profunda, meio-fio, sarjeta, base, sub-base, fresagem e outros serviços que estão remodelando as vias da capital e garantindo qualidade de vida à população.

Em 2021, a meta era asfaltar 5 mil ruas, mas a prefeitura foi além e conseguiu chegar a 6 mil ruas, com obras de pavimentação e manutenções preventivas. Para 2022, a meta é alcançar mais de 10 mil vias da capital. Estas ruas e avenidas serão recuperadas dentro do programa “Asfalta Manaus 1 e 2”, transformando a cidade em um verdadeiro canteiro de obras.

Importante lembrar que a atual gestão deixou para trás os “tapa-buracos” e atua agora com o planejamento de ir substituindo gradativamente esta modalidade de serviço, pelo recapeamento das vias, garantindo à cidade e sua população serviços com maior durabilidade e qualidade.

Confira algumas das localidades contempladas com recapeamento:

Distrito Industrial 1, Torquato Tapajós, Avenida das Torres, Betânia, São Lázaro, Crespo, Santa Luzia, Educandos, Morro da Liberdade, na zona Sul. Conjuntos Sérgio Pessoa Neto, Oswaldo Frota 2 e Francisca Mendes, na zona Norte, e Parque das Laranjeiras, na zona Centro-Sul. Vale destacar ainda os trabalhos realizados no Planalto, Ajuricaba, Lírio do Vale, Tarumã e Jorge Teixeira.

Em outra frente de ação, a prefeitura vem dando especial atenção às áreas que necessitam de drenagens para melhor vazão das águas das chuvas. Por isso, foram instalados mais de 20 mil metros de tubulações para drenagens profundas.

LED por todo o lado

A iluminação da cidade também foi ampliada. Hoje, já são mais de 80 mil pontos com lâmpadas a LED na cidade, próximos a praças, áreas esportivas e vias de todos os portes, além da área rural. Um trabalho que não para.

Então, se a prefeitura ainda não chegou a sua rua, prepare-se que ela vai chegar. É a infraestrutura da cidade mudando, com o trabalho que não para.