Elon Musk faz oferta para comprar 100% do Twitter

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, fez uma oferta na 4ª feira (13) para comprar integralmente o Twitter. Se a proposta não for aceita, ele afirmou que vai reconsiderar sua posição como acionista da empresa. Musk adquiriu, em 4 de abril, 9,2% da rede social.

Documento enviado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, na sigla em inglês) indica que Musk ofereceu US$ 54,20 por ação do Twitter que ainda não possui. Um negócio que avaliaria a empresa em US$ 43 bilhões. Eis a íntegra do documento, em inglês (217 KB).

“Estou oferecendo a compra de 100% do Twitter por US$ 54,20 por ação em dinheiro, um prêmio de 54% sobre o dia anterior ao meu investimento no Twitter e um prêmio de 38% sobre o dia anterior ao anúncio público do meu investimento”, disse em carta enviada à empresa e anexada ao documento. “É minha melhor e última oferta e, se não for aceita, precisarei reconsiderar minha posição como acionista.”

No dia seguinte ao anúncio da compra das ações por Musk, foi anunciada sua nomeação para o conselho administrativo do Twitter. A decisão, no entanto, sofreu um revés dias depois. Em 11 de abril, o CEO da empresa, Parag Agrawal, anunciou que Musk havia desistido de integrar o conselho.

Com isso, o CEO da Tesla não precisaria mais cumprir um acordo assinado com a empresa, em que prometeu não comprar mais de 14,9% das ações da rede social e não assumir o seu controle.

Na carta enviada na 4ª feira ao Twitter, Musk afirmou ter investido na rede social por acreditar “em seu potencial de ser a plataforma para a liberdade de expressão em todo o mundo”. Segundo ele, “a liberdade de expressão é um imperativo social para uma democracia em funcionamento”.

Musk disse que agora percebe “que a empresa não prosperará nem atenderá a esse imperativo social em sua forma atual”. Para ele, “o Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada”.

*Com Poder360