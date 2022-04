Elon Musk diz que não tem casa própria e dorme em quartos vagos de amigos

Elon Musk afirmou que não tem casa própria e frequentemente dorme em quartos vagos na casa dos amigos. O dono da Tesla e da SpaceX é o atual homem mais rico do mundo e tentou recentemente comprar a rede social Twitter por R$ 200 bilhões (US$ 43 bilhões).

“Eu nem tenho um lugar agora, estou literalmente ficando na casa de amigos”, disse ele ao canal do TED no YouTube ao responder a uma pergunta sobre disparidade de riqueza nos Estados Unidos.

Musk tem sete filhos e um patrimônio estimado em R$ 1,257 trilhão (US$ 270,1 bilhões). Quando não está dormindo na casa de amigos, ele diz morar em uma casa de R$ 232.000 (US$ 50.000) alugada pela SpaceX no Texas, perto dos escritórios da empresa.

Aranha brasileira se torna a 50.000ª espécie oficialmente registrada

Ao ressaltar que tem um modo de vida sem muitos luxos, o bilionário detalha uma exceção: possui um jato particular, o que o faz economizar muitas horas em deslocamentos.

Em entrevista à revista Vanity Fair, a cantora Grimes — que foi casada com o bilionário e é mãe de dois dos filhos dele — contou uma história parecida.

Segundo ela, os dois dormiam em um “colchão esburacado” dentro de uma “casa muito insegura” em Los Angeles. A residência, que valia cerca de R$ 186.000 (US$ 40.000), não tinha seguranças — e, aparentemente, nem comida, já que a cantora disse que precisou comer “pasta de amendoim por oito dias seguidos” em certa ocasião.

A moradia de Musk já foi tema de uma investigação anterior do Wall Street Journal, em dezembro passado.

O jornal tentou desconstruir a história de que Musk vive como uma pessoa comum e disse que, na verdade, ele passava “longas estadias” na mansão de Ken Howery, um amigo bilionário e cofundador do PayPal — empresa na qual Musk foi executivo no início da carreira.

Na época, Howery negou que Musk morasse lá, acrescentando que o dono da Tesla é “um convidado ocasional”.

*Com R7