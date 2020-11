Eleito, David reafirma o compromisso de ser o prefeito de todos os manauaras

Após a confirmação da sua vitória na disputa pela Prefeitura de Manaus, com 466.970 votos, o prefeito eleito David Almeida (Avante), afirmou ontem (29) à noite, durante uma live divulgada nas suas redes sociais, que vai ser o prefeito de todos e juntamente com o seu vice, Marcos Rotta (DEM), vai realizar uma administração inclusiva David disse que vai priorizar ações destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas, particularmente, das que vivem nos pontos mais distantes e carentes.

Ao lado da sua filha, Fernanda Aryel, o prefeito eleito David Almeida agradeceu o apoio e o carinho recebido da população, reconheceu que o desafio de comandar a Prefeitura de Manaus é grande, mas lembrou que “quando Deus escolhe, chama, ele capacita para a missão”. “Muito obrigado Manaus, minha terra querida e aos meus irmãos. Agora, com a morte da nossa mãe, vamos cuidar uns dos outros”, disse David, que sofreu com a morte da mãe, por parada cardíaca, no sábado, e no enterro dela, na manhã deste domingo.

O prefeito eleito destacou que a partir de agora vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas mais necessitadas, e lembrou que há três eleições estava lutando contra o sistema, ao qual classificou de “cruel, pesado e difícil de enfrentar”

Ele lembrou, ainda, que nesse período, os caciques políticos que comandam a política amazonense tentaram cooptá-lo, mas não obtiveram êxito, porque ele estava disposto a enfrentá-los para colocar em prática projetos e ações destinados a atender aos pleitos da população.

“Eles tentaram me atrair para o meio deles, mas eu não aceitei, porque se tivesse aceitado, os sonhos e a esperança de quem mora na periferia, desamparado e desassistido, de ter um dia melhor seria sepultado. Resolvi enfrentá-los e paguei um preço alto. Fui alvo de mentiras e perseguições, mas valeu a pena”, afirmou.

“Quero mais uma vez agradecer a Manaus pelo apoio, a confiança e o carinho, bem como dizer o meu muito obrigado a todos que votaram em homenagem a minha mãe, neste domingo, dia 29 de novembro de 2020, que vai ficar marcado na história da minha vida”, completou.

Dois prefeitos – Por David estar recluso devido ao falecimento de sua mãe, Marcos Rotta representou o agora prefeito eleito após a apuração de votos, em evento realizado para apoiadores e lideranças. Na oportunidade, o vice-prefeito fez questão de ressaltar a força demonstrada por David nessa eleição. “Ele é pequeno, mas nunca vi um homem tão forte como David. Ele aguentou muito firme todos os ataques e ainda a perda de sua mãe. Tenho certeza que ele será o melhor prefeito que Manaus já viu”, afirmou.

Rotta ainda disse que ele e David já começam, nesta segunda-feira (30), a traçar os rumos a serem tomados pela Prefeitura na capital. De acordo com ele, entre as prioridades está o transporte público. “Este deve ser o maior gargalo que Manaus enfrenta, mas não o único. A partir de amanhã precisamos pensar no futuro de da nossa cidade, tudo isso com o apoio do povo, que hoje demonstrou sua vontade”, finalizou.

*Com informações da assessoria