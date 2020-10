Eleições no Crea-AM acontecem nesta quinta-feira (1º)

Neste dia 1º de outubro, das 8h às 19h, acontece as eleições do Sistema Confea/Crea e Mútua. Neste ano, serão eleitos profissionais para os cargos de presidentes do Confea e dos Creas, além de diretores-gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais dos Creas (Mútua).

Concorrendo à reeleição, o engenheiro Afonso Lins planeja a realização de um concurso público para o primeiro semestre do ano que vem para ampliar a equipe de fiscalização, principalmente no Distrito Industrial.

“Temos muito engenheiros sendo contratados como analistas. As empresas fazem isso para não pagarem o piso salarial do engenheiro. Vamos ampliar a fiscalização com o concurso público e atacar esta prática. A questão do emprego será muito importante na próxima gestão, principalmente pelo cenário pós-pandemia no Amazonas”, afirmou Afonso Lins.

A votação será feita com cédulas oficiais em urna convencional, e a apuração será manual. Podem votar todos os profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências associados ao Conselho Regional e com a anuidade de 2019 paga. No dia da votação, o profissional precisa apresentar um documento oficial com foto, como: RG, CNH e Carteira de Trabalho.

Em Manaus, estarão disponíveis quatro locais de votação, que foram previamente escolhidos pelos profissionais, sendo eles: Sede do Crea-AM, Faculdade Fucapi, Escola Estadual General Sampaio, Inspetoria do Crea-AM na zona leste, além das 19 inspetorias no interior do Estado.

Para a segurança de toda a comunidade profissional e dos colaboradores do Crea envolvidos no processo eleitoral, serão seguidas todas as medidas sanitárias recomentadas pelos órgãos de saúde, tais como o uso obrigatório de máscaras e de luvas descartáveis pelos mesários, a higienização das mãos dos eleitores com álcool gel 70% e o distanciamento mínimo de 2 metros.