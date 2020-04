Eleição para novo presidente da Justiça Estadual será por videoconferência

Será na próxima segunda-feira (14), às 9h, a escolha do novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), assim como do vice-presidente e também do corregedor de Justiça. A votação ocorrerá por meio de videoconferência e poderá ser acompanhada pelo YouTube, no canal oficial da Corte Estadual. As sessões virtuais foram regulamentadas, no tribunal, por meio da Resolução n° 10/2020-PTJ.

O próximo presidente do TJAM sucederá o desembargador Yedo Simões de Oliveira, que deixará o posto no próximo dia 4 de julho. Na mesma data, o desembargador Wellington José de Araújo deixará o posto de vice-presidente e o desembargador Lafayette Vieira Júnior o posto de corregedor-geral de Justiça.

Tecnologia

Antes mesmo da Resolução n° 10/2020-PTJ, diversos testes foram realizados pela equipe de Tecnologia da Informação e Comunicação (DVTIC) do tribunal e, no último dia 7 de abril, já ocorreu uma sessão do Tribunal Pleno, com a efetiva participação de mais de 20 desembargadores por meio desse sistema.

De acordo com o Secretário-Geral de Administração do TJAM, Messias Andrade, os investimentos em tecnologia, que vêm sendo realizados progressivamente pela Corte Estadual, permitiram e possibilitaram a continuidade dos trabalhos judiciais nesse período excepcional de isolamento social por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Ainda segundo Andrade, a sessão por videoconferência se trata de uma medida para não prejudicar o calendário da Justiça Estadual e alinha-se às medidas do TJAM para prevenir possíveis contágios pelo novo coronavírus. As sessões por videoconferência também buscam dar continuidade ao bom andamento processual sem que haja perda de prazos.

Ineditismo

A sessão por videoconferência que elegerá os próximos dirigentes do TJAM será a primeira realizada no âmbito da Justiça Estadual, e, para fins de eleição dos dirigentes de um tribunal, será inédita no País.

Outras sessões por videoconferência (na 2.ª Instância do TJAM) poderão ser acompanhadas no mesmo canal, enquanto perdurar o isolamento social a pedido da Organização Mundial de Saúde (OMS).