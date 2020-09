Eleição para conselheiro local de saúde da Zona Leste

MANAUS, AM – Acontece nesta segunda-feira (14), às 15h, a eleição para conselheiro local de saúde na UBSF Josephina de Mello, Rua Cupiúba, s/n°, Jorge Teixeira 3. Os eleitores devem apresentar RG e cartão do SUS para votar. O trabalho voluntário que realiza a pessoa eleita tem importância na comunidade com carências na saúde.

Cléo Polania, que já foi conselheira local de saúde entre 2013 e 2016, se apresenta novamente para continuar o trabalho nesta área, especialmente no que se refere a educação na saúde. Na sua gestão foi realizada a reabertura da UBS Gebes Medeiros e também da Clínica da Família, no Jorge Teixeira 4, conhecida como antiga “Casona da Mulher”.

Função do conselheiro é cuidar da saúde integral

“Campanhas educativas como Outubro Rosa e Novembro Azul se iniciaram aqui, junto a enfermeira Rosneide Padilha. Temos reconhecimento deste trabalho realizado e quero destacar que dentre as funções do conselheiro local de saúde é conhecer as demandas, dificuldades das famílias que conformam a comunidade do Jorge Teixeira. O nosso trabalho educativo na saúde é integral (físico,mental e intelectual). As demandas da população são muitas: desemprego, falta de assistência médica e outros que afetam a saúde”, destacou.

Cléo Polonia se destacou pelo trabalho com mulheres em estado de vulnerabilidade na zona leste de Manaus e convoca a participar da eleição que ira eleger o conselheiro local de saúde. “A maioria das pessoas só cobram trabalho, mas não participam para resolver as dificuldades ou problemáticas da comunidade”, finaliza.