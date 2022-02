Egressos da Faculdade Martha Falcão disputam prêmio nacional de arquitetura

Reconhecida pela qualidade na formação acadêmica de profissionais nos cursos de Design e Arquitetura, a Faculdade Martha Falcão Wyden mais uma vez vai participar do Prêmio José Henriques, do Instituto de Arquitetura do Brasil, Seccional Amazonas (IAB-AM), que reunirá os projetos de Trabalho Final de Graduação (TFG, TCCII ou equivalente) concluídos nos cursos de Arquitetura e Urbanismo reconhecidos pelo MEC no Estado do Amazonas.

De acordo com a professora dos cursos de Design e Arquitetura, Emma Diniz, a FMF mostra mais uma vez a tradição na formação de profissionais de excelência para o mercado de trabalho brasileiro, com destaque para Arquitetura, Design e Design de Interiores. “Na faculdade Martha Falcão, a gente sabe que existe toda uma tradição na área de Design, o curso de Arquitetura, por exemplo, foi declarado um dos melhores na Região Norte, com uma nota 4 no último Enad. Temos uma formação de excelência, os professores são todos com uma alta formação acadêmica, de mestrado e doutorado”, comentou a professora.

Emma Diniz ressalta que o prêmio é mais uma oportunidade da instituição apresentar a formação dos ex-alunos para o mercado brasileiro. “O IAB é uma instituição tradicional para os profissionais, foi um suporte para os arquitetos, muito antes da existência do conselho. É muito importante que participemos da disputa para mostrar como os nossos profissionais são qualificados para enfrentar o mercado de trabalho. Isso evidencia o nosso aluno, mostra a importância dele, de como tem bagagem para competir num concurso desse porte, que é nacional”, comentou.

Egressos

Os ex-alunos do curso de Arquitetura da FMF, Brayan Cameli e Fernando Lins, vão representar a Martha Falcão Wyden, ambos destaques da Semana de Arquitetura e Urbanismo (SEMANAU 2021).

Brayan Cameli tirou nota máxima com a proposta de reabilitação do Complexo da Feira Manaus Moderna, que tem como premissa transformar o local em novo atrativo turístico, gastronômico, cultural e de abastecimento da cidade.

Já Fernando Lins desenvolveu o projeto do Centro de Cultura e Abrigo para Pessoas Lgbtqia+, que tem como propósito a edificação, além de sua estrutura arquitetônica contemporânea e inclusiva, acolher de modo temporário os usuários que se encontram em situação de vulnerabilidade e amparar o mesmo de forma física e mental.

Para Fernando, a instituição de ensino foi primordial para a carreira de arquiteto. “A FMF foi muito importante para o meu desenvolvimento como profissional, os professores sempre foram excepcionais. Então me passavam confiança, principalmente quando se tratava dos projetos com algum diferencial, que não fossem somente visuais, mas ajudassem a sociedade de algum modo”, avaliou o profissional.

Brayan Cameli disse que é uma honra ter sido selecionado pela faculdade para participar do prêmio. “Para mim, e acredito que para nossos colegas, o nosso TCC é o resultado da nossa vida acadêmica e o início da nossa vida profissional. Então, o projeto diz muito sobre a gente, não só pessoal, como profissional, arquiteto e aluno. É gratificante ver nossos trabalhos expostos, valorizados. É uma oportunidade muito grande participar deste prêmio e passar a frente meus princípios, ideais, e acima de tudo ser ouvido e analisado por figuras ilustres da nossa área, grandes arquitetos não só de Manaus”, analisou o ex-alunos da FMF.

Prêmio

O objetivo do Prêmio é dar visibilidade para produção acadêmica dos formandos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo nas instituições de ensino do Estado do Amazonas. Este reconhecimento busca reforçar a importância do arquiteto como instrumento de melhoria da qualidade de vida da sociedade. O prêmio IAB-AM: José Henriques, homenageia o Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, arquiteto amazonense autor de várias obras privadas e públicas construídas. Serão premiados os arquitetos e os professores orientadores;

Os prêmios para os formandos candidatos desta edição serão:

1º Lugar – Bolsa Integral de um curso de Pós-Graduação na Escola da Cidade (SP). Obs.: Qualquer um dos 7 cursos disponíveis na Instituição e Curso CURA: Curso Método {CURA} | Online (Acesso disponível por 1 ano);

2º Lugar – Curso CURA: Curso Método {CURA} | Online (Acesso disponível por 1 ano);

3º Lugar – Curso de História da Fotografia de Arquitetura Online do Fotógrafo Manuel Sá.

