Eduardo Leite anunciou hoje apoio a João Doria nas eleições presidenciais

Ex-governador do Rio Grande do Sul afirmou, em carta, que se quisesse concorrer à Presidência teria trocado de partido

Eduardo Leite (PSDB), ex-governador do Rio Grande do Sul, anunciou apoio à candidatura de João Doria à Presidência da República nas eleições de outubro deste ano. O anúncio foi feito na tarde de hoje (22).

“O PSDB é a verdadeira essência de um centro democrático que harmoniza a esquerda e a direita, a economia e o social, o desenvolvimento e o combate às desigualdades. E é por isso que o PSDB deve ter candidato a presidente e liderar o centro democrático. Hoje este nome é João Doria, por decisão dele e das prévias– das quais nunca se buscou tirar legitimidade”, destacou Leite em carta divulgada.

O ex-governador completa afirmando que se coloca ao lado do seu partido e da candidatura de Doria como forma de contribuir para consolidação de atores políticos do “centrão” até as eleições presidenciais.

No documento, que tem o título de “Um Só Rio Grande, Um Só Brasil, Um Só PSDB”, Leite ressalta que, caso tivesse o interesse de se candidatar à Presidência, teria trocado de partido, independente das consequências.

O político gaúcho reforçou ainda que ele e Doria precisam estar unidos para enfrentar uma das corridas eleitorais mais importantes da história recente do país.

“Eu e Doria precisamos um do outro para estarmos mais fortes e unidos para enfrentar a campanha mais importante da história recente do país, independentemente do lugar que ele e eu estejamos ocupando no período eleitoral.”

Com informações do IG