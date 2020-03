Eduardo Cunha deixa presídio

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha segue internado no Hospital Copa Star na zona Sul do Rio de Janeiro, para ser submetido a uma cirurgia. Ele deixou o presídio de Bangu 8, no complexo de Gericinó na última quarta-feira (18).

O ex-deputado federal apresentava quadro de anemia e estava com sangramentos. Chegou a ser atendido no centro médico de Bangu, mas a cirurgia para tratar de hemorroida se fez necessária e a Justiça autorizou sua saída da prisão para realizar o procedimento na rede particular.

Operação Lava Jato

Cunha está preso desde 2016, inicialmente cumpriu a pena no Complexo Médico-Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, sendo transferido para o Rio de Janeiro em 2019. Ele foi condenado a 14 anos e seis meses de prisão pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Por Diário do Poder