Eduardo Braga destinou R$ 138 milhões em emendas parlamentares para Parintins

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou hoje (20), na Escola Municipal Tsukasa Uyatsuka, na Escola Agrícola do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), do lançamento do maior pacote de obras de pavimentação de estradas vicinais para o Projeto de Assentamento (PA) Vila Amazônia.

Serão investidos mais de R$ 70,680 milhões em recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), viabilizados por meio de emendas pelo parlamentar, em 2020. No local, o senador Eduardo anunciou a entrega de 300 títulos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) a assentados do PA Vila Amazônia nos próximos meses.

De acordo com o superintendente do Incra, João Batista Jornada, as obras vão beneficiar 63 comunidades rurais naquela região e diretamente para 4 mil famílias assentadas no núcleo urbano da Vila Amazônia, Valéria, Murituba, São José do Laguinho, Santíssima Trindade do Laguinho, Independência, Nova Olinda, Açaí, Flor de Maio, Mato Grosso, Miriti, Jauari e São João do Laguinho.

*Encontro com lideranças ─* O senador Eduardo desembarcou em Parintins por volta das 8h30 e inicia a agenda no Convention Center, onde participa de encontro com lideranças comunitárias, empresariais e políticas. “Quero ouvir todos. Essa parceria com o prefeito Bi Garcia é muito importante na construção de um projeto para mudar os rumos do Amazonas e melhorar a vida da população de Parintins”, disse Braga.

Acompanhado do prefeito Bi Garcia e do prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, o parlamentar visitou obras de infraestrutura, mobilidade urbana, serviços de saúde e educação. O senador Eduardo destinou mais de R$ 138,8 milhões para investimentos nestas áreas em Parintins, sendo R$ 70,680 milhões, para pavimentação de vicinais do PA Vila Amazônia.

No município, Eduardo Braga também visitou módulos sanitários em residências na Vila Amazônia. Os serviços são executados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e fazem parte do investimento de R$ 2,5 milhões destinados pelo senador, que também, vão levar melhorias sanitárias para moradores das localidades de Bom Socorro do Zé Açu, Mocambo, Santo Antônio do Tracajá, São Tomé do Uiacurapá.

O prefeito de Parintins destacou a importância dos investimentos viabilizados pelo senador ao município. “Estão sendo investidos mais R$ 126,2 milhões em infraestrutura, R$ 8,599 milhões na rede de saúde e mais R$ 4 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tudo isso viabilizado pelo senador Eduardo Braga”, enfatizou Bi Garcia.

Com informações da assessoria