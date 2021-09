Editora Valer realiza ‘Manhã Cultural’, no Parque do Mindu, neste sábado (18)

Com a retomada gradual de eventos culturais presenciais, a editora Valer volta a proporcionar grandes encontros acadêmicos e literários em Manaus e vai realizar neste sábado (18), a primeira ‘Manhã Cultural’, no Parque do Mindu, de 8h às 11h, com entrada gratuita. Na oportunidade, a editora vai oferecer um delicioso coffee break para os presentes e ainda, um desconto de 50% para quem for comprar os livros expostos nesta data.

O tema deste primeiro evento é ‘História, Cultura e Sociedade’, no qual escritores e leitores se encontrarão para uma manhã com muito bate-papo sobre cultura, sociedade, história e Amazônia, enquanto saboreiam o café e nos intervalos das apresentações, música popular brasileira, com France Martins (voz e violão).

A programação principal conta com dez autores, que estarão no anfiteatro do parque e falarão sobre os seus livros recentemente lançados pela Valer. Os convidados são Renan Freitas Pinto, Antônio Witkoski, Elisângela Maciel, Jaime Diakara, Hiana Magalhães, Auxiliomar Ugarte, Robeilton Gomes, César Bubolz, Pedro Marcos Mansour Andes e Adriana Brito Barata Cabral. Quem irá apresentar o encontro é a professora doutora e coordenadora editorial da Valer Neiza Teixeira e o escritor Tenório Telles.

Durante o evento, haverá venda de livros sobre diferentes temas da editora Valer, todos com 50% de desconto. Ao final da apresentação dos autores desta Manhã Cultural, será realizada uma sessão de autógrafos. Esse será o primeiro de quatro ‘Manhãs Culturais da Valer’. As próximas datas serão divulgadas em breve.

A editora Valer conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que cedeu o espaço do Parque do Mindu para a realização deste evento.

A Valer ressalta a importância de seguir as normas da OMS durante o encontro como o uso de máscara e álcool 70%.

Conheça os autores

Renan Freitas Pinto

Possui graduação em Letras Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Amazonas (1969), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1982) e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1992). Atualmente, é professor titular da Universidade Federal do Amazonas. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Pensamento Social, História das Ideias, Desenvolvimento Regional e Trabalho Feminino.

Antonio Carlos Witkoski

Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília – UnB (1998) e Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará — UFC (2002), é atualmente professor Titular do Departamento de Ciências Sociais — DCIS e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia — PPG/CASA da Universidade Federal do Amazonas — UFAM. Desenvolve pesquisa na área de Sociologia, Sociologia Rural e Sociologia Ambiental, investigando o seguinte universo temático: desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, etnoconhecimento, etnoconservação, processos de adaptabilidade à várzea amazônica, labor, trabalho, política, pesca na várzea amazônica, camponeses da várzea etc.

Auxiliomar Silva Ugarte

É doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (2004); possui graduação em Licenciatura Plena Em História pela Universidade Federal do Amazonas (1992), especialização em Especialização Em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (1998). Atualmente é professor associado IV da Universidade Federal do Amazonas e Membro de corpo editorial da Raízes da Amazônia. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da América. Atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Conquista Europeia, Povos Indígenas, Amazônia, Cronistas ibéricos, Imaginário.

César Augusto Bubolz Queirós

Doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Professor Adjunto da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), atuando tanto no Departamento de História quanto no Programa de Pós-Graduação em História. É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da UNIFAP. Atualmente, exerce a função de Coordenador do Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia (LABUHTA) e Coordenador do curso de História do PARFOR. É líder do grupo de pesquisa do CNPq Centro de Estudos sobre Trabalho e Ditadura e é membro dos grupos Governos Militares na Amazônia: entre memórias e histórias (UFPA) e História Social da Amazônia (UFAM).

Robeilton de Souza Gomes

Professor de História na Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM). Atualmente é doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Possui Mestrado em História Social pela Universidade Federal do Amazonas (2013). É membro do Núcleo de Pesquisa em Política, Instituições e Práticas Sociais (POLIS-DH-UFAM), do Laboratório de História e Cinema (UFRRJ/IM) e do Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades (LAPETHI-IM-UFRRJ).

Hiana Rodrigues da Silva Magalhães

Hiana Magalhães Rodrigues da Silva Magalhães possui Graduação em História pela Universidade Estadual do Amazonas-UEA-CESP. Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior Faculdades Idaam, possui Mestrado em História Social pela Universidade Federal do Amazonas (PPGH), UFAM.

Atua como Professora Assistente no Curso de História – Mediação Tecnológica, no município de Itacoatiara/ UEA.

Elisângela Maciel

Graduada em História (UFAM); Especialista em História e Historiografia da Amazônia (UFAM);

Mestre em História Social (UFAM); Doutoranda em História Social da Amazônia (UFPA)

Jaime Diakara

Indígena da Etnia Desâna

Escritor de Literatura Indígena Infanto-juvenil

Pesquisador do Núcleo da Amazônia Indígena (NEAI/UFAM).

Representante do Colegiado Indígena PPgas- Ufam

Graduação em Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena-UEA

Mestre em Antropologia Social -UFAM

Doutorando em Antropologia Social – UFAM

Pedro Marcos Mansour Andes

Graduado em História (UFAM); Especialista em História Social da Amazônia (UFAM); Mestre em História Social (UFAM); Doutorando em História Social da Amazônia (UFPA)

Adriana Brito Barata Cabral

Graduada em História (UFAM); Mestre em História Social (UFAM); Doutoranda da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Serviço

Local: Parque do Mindu

Horário: 8h às 11h