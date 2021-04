Editora Valer promove ‘Contação de História’ e promoção relâmpago

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em 18 de abril e homenageia o escritor Monteiro Lobato, o grande precursor da literatura voltada à criançada no Brasil. Para celebrar a data, neste domingo, a partir das 10h, a Editora Valer promoverá uma contação de história de obra recente lançada do universo Valer, pelo facebook da própria editora, além de uma promoção relâmpago de 50% para quem comprar livros infantis através do whatsapp e que seguirá até o próximo domingo, dia 25.

O livro escolhido foi o “A força dos Jacarés ou a onça não é o Bicho’”, de Raimundo Nogueira, com ilustração de Josiney Encarnação. A fábula tem como personagens principais animais que fazem parte da fauna amazônica, cujo interesse é mostrar uma faceta das relações humanas e dizer que é possível construirmos um mundo mais justo para todas as pessoas. E quem vai narrar essa aventura será a contadora de histórias, Hanna Vasconcelos.

“Estou muito feliz por participar desse novo projeto da editora Valer e poder mostrar a minha arte para os pequenos leitores”, contou a jovem artista que também é estudante de Teatro na UEA-ESAT, faz parte do Coral da UEA (Maestro Fabiano Cardoso), do grupo “Seanny Artes Produções”, do elenco “Ratamia” como protagonista e é líder do ministério de artes da igreja IDPB-MESERETE em Petrópolis.

Leitura na infância

Segundo a filósofa Neiza Teixeira, editora da Valer, é fundamental que os pais, inicialmente, fomentem nos seus filhos o gosto pela leitura, por vários motivos: em primeiro lugar, porque, conforme Bruno Betellheim, ele apresenta para as crianças problemas e soluções, num mundo imaginado, que poderão ajudá-los na idade adulta; em segundo lugar, porque a literatura abre portas para múltiplos mundos, auxiliando na capacidade imaginativa e criativa; terceiro, porque, ainda, revela o belo, que advém por meio da história bem contada, imaginada e das ilustrações, sem as quais o livro inexiste.

“Depois, temos o trabalho objetivo dos professores, que podem contar com um material, por exemplo, os livros da editora Valer, que têm, normalmente, como cenário a Amazônia, o que estimula e fortalece o sentimento de pertença e a integração da criança ou do adolescente no seu mundo”, ressaltou a filósofa.

Promoção Whatsapp

A promoção é válida apenas para livros infantis da editora, comprados via whatsapp (92) 99613-1113, a partir das 10h deste domingo, 18, e segue até o dia 25.

Para quem se interessou pelo livro, há dezenas de obras como essa disponíveis para compra no site editoravaler.com.br. Porém, comprando através do whatsapp a entrega é gratuita para toda Manaus.

E não deixe de conferir o vídeo que será transmitido pelo Facebook da editora.