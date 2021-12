Edital oferece 1,9 mil vagas para PM, Bombeiros e SSP no AM

Vagas para a Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito devem ser divulgadas nas próximas semanas

O governador Wilson Lima, lançou na manhã desta sexta-feira (03/12), os editais dos concursos públicos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Juntos, os três órgãos estão abrindo 1.953 vagas para cargos de nível médio e superior. Os editais foram encaminhados para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

“Estamos construindo coisas inéditas em nosso governo. Os caciques tiveram tempo, mas nada fizeram, e agora, depois de dez anos, nós vamos fazer os concursos. Isso vai possibilitar que as tropas tenham melhores condições de atuação, aumentando nossa capacidade de combate ao crime. Serão mais de 2 mil novos guerreiros que, brevemente, se somarão à luta contra a violência”, disse Wilson Lima, em solenidade realizada na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-oeste de Manaus, com a presença da cúpula da segurança, secretários de governo, os deputados estaduais Tony Medeiros e Cabo Maciel e o deputado federal Capitão Alberto Neto.

Os três certames estão sendo organizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros começam na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, e vão até o dia 4 de janeiro. Já para a SSP-AM, as inscrições começam em 13 de dezembro e seguem até o dia 11 de janeiro. Todas as regras para inscrição, incluindo valores, estarão disponíveis no edital.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) possui o maior número de vagas. Ao todo, são 1.350 cargos em aberto, sendo 1 mil para praças, 320 para oficiais e 30 para oficiais de saúde. A previsão é que a prova seja aplicada em 06 de fevereiro, em Manaus, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Eirunepé, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Para o Corpo de Bombeiros serão 453 vagas – 400 para praças e 53 para oficiais. As provas serão aplicadas no dia 13 de fevereiro em Manaus, Tabatinga, Humaitá e Parintins.

A SSP-AM está abrindo 150 vagas, sendo 140 para nível médio e 10 para nível superior. As provas devem ser realizadas no dia 20 de fevereiro, somente na capital.

A maioria dos órgãos da segurança não tinha certames para contratação de novos servidores há mais de uma década. É o caso da Polícia Militar, que teve o último concurso em 2011; da Polícia Civil, com o último certame realizado em 2009. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) terá o segundo concurso público da história do órgão. No primeiro, realizado em 1995, os aprovados não foram convocados.

Próximos concursos

O edital para o concurso público da Polícia Civil do Amazonas também está sendo organizado pela FGV, e está em fase de finalização. O certame deve ser divulgado nos próximos dias.

Com seu Plano de Cargos, Carreiras, Salários e Remunerações (PCCR) aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta semana, o Detran-AM avançou mais uma etapa para lançar seu edital. O órgão também deve tornar público o certame ainda este ano.