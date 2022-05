Edital Inova Amazônia vai financiar projetos de pesquisa em Rondônia e no Amazonas

A Fiocruz, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) e a Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero), lançaram ontem (9) o edital Inova Amazônia, com aporte financeiro das três instituições, num total de R$ 7,1 milhões para o financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação voltados para a Amazônia. O edital foi lançado pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, a presidente da Fapeam, Márcia Perales, e o presidente da Fapero, Paulo Haddad.

A chamada faz parte do Programa Inova Fiocruz e ficará disponível online. As propostas deverão ser oriundas da Fiocruz Amazônia e Fiocruz Rondônia em parceria com instituições de ciência, tecnologia e inovação dos dois estados. Os projetos a serem apresentados poderão ter como temáticas a biodiversidade da Amazônia, vigilância, controle e tratamento de doenças tropicais, e/ou negligenciadas ou emergentes na região, temas relacionados à equidade e ao bem-estar de populações vulneráveis residentes na Amazônia e na Pan-Amazônia (países que têm a floresta amazônica em seu território), além de propostas visando ao desenvolvimento regional e que abordem soluções que estimulem a integração dos serviços de saúde e das práticas de vigilância em saúde no Arco Norte da fronteira, considerando a realidade social, epidemiológica, econômica, cultural e administrativa da faixa de fronteira. Por fim, projetos que promovam a valorização de saberes de povos tradicionais e do patrimônio cultural local, visando a inovação e humanização dos cuidados em saúde na Amazônia também poderão ser apresentados.

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, destacou a importância da iniciativa. “Estamos falando aqui de integração e de aprofundamento de uma agenda de inovação. Os temas escolhidos para este edital são adequados aos desafios da região. A Amazônia é um desafio para toda essa agenda ambiental e é de suma importância termos um Inova com esse recorte. A Amazônia tem que ser avaliada nos termos daqueles que constroem a sua realidade, mas não pode estar isolada. Com essa iniciativa, a Fiocruz dá materialidade e concretude a uma proposta aprovada em seu 8º Congresso Interno — instância que reúne delegações de todos os institutos da Fundação — em que foi estabelecida tese de valorizar e realizar ações específicas em prol da soberania e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Estamos, portanto, sendo coerentes materializando aquilo que aprovamos. Isso só é possível a partir do trabalho em rede, tal como define o edital”.

A oportunidade de contemplar projetos com um programa voltado exclusivamente para a região é motivo de orgulho para as fundações de amparo à pesquisa dos dois estados. A diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales, ressaltou que a parceria tripartite (Fiocruz, Fapeam e Fapero) tem como finalidade reunir esforços. “A ideia é que somemos forças para que algumas áreas específicas, conforme está detalhado no edital, tenham um aprofundamento por meio da pesquisa e possamos ter novos resultados, novos conhecimentos, atendendo não apenas aos profissionais que trabalham com o tema, mas, sobretudo, dando retorno à população”, comentou.

O diretor da Fapero, Paulo Renato Haddad, falando em nome do Governo de Rondônia, enalteceu a iniciativa e diz que ela reforça o compromisso da contínua busca por melhorar a qualidade de vida da nossa população. “A Fapero e a Fapeam, com as ações capitaneadas pela Fiocruz, lançam este importante programa para a saúde de maneira específica, mas para a formação de capital humano e de pesquisa de maneira geral”, observou.

A diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken, afirmou ver com satisfação esse movimento de priorização da Amazônia pela Fiocruz, selecionando pesquisas com temáticas amazônicas, entre as quais as doenças tropicais e/ou negligenciadas. “O Inova Amazônia vem suprir a necessidade de produção de conhecimento científico para uma região tão carente de pesquisas. É muito importante que a coordenação das propostas seja do escritório de Rondônia e da unidade da Fiocruz no Amazonas, para dar maior visibilidade aos pesquisadores locais, tendo em vista que nos editais nacionais há concorrência de pesquisadores de todo o país e dificilmente se observa, de uma forma expressiva, a participação de pesquisadores desta região”, explicou Benzaken.

Para obter mais informações, o edital da Chamada Pública número 04/2022 traz ainda todos os pré-requisitos exigidos do proponente, quais as informações que deverão constar das propostas, quem serão os coordenadores dos projetos, bem como os responsáveis pelas análises e seleção, prestação de contas, cronograma, período para apresentação de recursos para contestação do resultado dos julgamentos dos projetos, cancelamento de concessões.

O Inova Fiocruz

O Programa Fiocruz de Fomento à Inovação, Inova Fiocruz, foi criado em 2018, com o objetivo de estimular a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação com ações articuladas em todas as áreas de atuação institucional. O programa está estruturado em quatro eixos: institucional e cadeia produtiva; encomendas estratégicas; redes e capacitação; e desenvolvimento regional, com chamadas específicas, resultando na entrega de produtos/conhecimento/serviços para a sociedade. São valores do programa a inovação, excelência, transparência, inclusão e colaboração. O financiamento é oriundo do Fundo de Inovação e do Ministério da Saúde.

