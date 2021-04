Edital do Programa Bolsa Universidade será lançado nesta segunda-feira

Será lançado nesta segunda-feira(26), às 10h, pela Prefeitura de Manaus, o edital do Programa Bolsa Universidade, que vai ofertar 16 mil bolsas de estudos para a população de baixa renda. O evento será realizado no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste da capital.

Com benefícios integrais e parciais, de 50% e 75%, o programa contempla pessoas residentes em Manaus e que possuem renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Os cursos de graduação são para ingresso no segundo semestre deste ano.

Em razão dos protocolos de segurança contra a Covid-19, as inscrições para a cobertura da imprensa da pauta “Lançamento do Programa Bolsa Universidade” serão limitadas a dois profissionais por veículo de mídia, num total máximo de 15 equipes.