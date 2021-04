Edital do Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa é apresentado a artistas indígenas

Artistas da comunidade tikuna Wotchimaücü, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte, contaram com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), na manhã deste domingo, 11/4, para participar do edital Prêmio Manaus 2021 Zezinho Corrêa. Uma equipe formada por técnicos do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) apresentou aos artistas indígenas o passo a passo de como se inscrever, as categorias e os respectivos prêmios, que constam no edital.

Durante o encontro, o presidente do Concultura, Tenório Telles, esclareceu que as inscrições devem ser feitas por meio dos formulários on-line disponibilizados na página do edital e, que no momento da inscrição, os interessados deverão preencher todos os campos obrigatórios e realizar o upload dos documentos necessários.

“Essa iniciativa tem o objetivo de facilitar e assegurar o acesso dos artistas ao edital e valorizar a diversidade cultural que existe em Manaus”, informou. Ainda segundo ele, a Manauscult está disponibilizando em sua sede administrativa, localizada no Les Artistes Café Teatro, Centro, um espaço com computadores e internet, para a realização das inscrições, via agendamento prévio pelo telefone institucional (92) 98842-1111.

O vice-cacique da comunidade, Bernardino Tikuna, avaliou como positiva a iniciativa da Prefeitura de Manaus, e que a informação é a principal ferramenta de inclusão do seu povo em projetos como este, que visa a difusão cultural e fortalecimento da economia criativa.

“Estou muito feliz pelo reconhecimento e apoio. É uma honra recebê-los aqui na nossa comunidade. Esses últimos meses de pandemia foram muito difíceis, não só para o meu povo, mas para todos os povos indígenas”, disse. “É importante valorizar a nossa língua e identidade e eu, como vice-cacique, acredito que com esse apoio, será possível apresentarmos nossa arte, nossa música”, ressaltou.

Inclusão – O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, destacou o empenho do prefeito David Almeida no intuito de buscar uma maior inclusão para os povos indígenas. “Seguimos a orientação do prefeito em fortalecer as parcerias com as organizações indígenas e ampliar a inclusão dos mesmos. Esse edital saiu em um prazo recorde, em menos de 100 dias, como solicitado pelo prefeito, e tem como objetivo fomentar a cultura municipal diante deste momento tão difícil que os trabalhadores da cultura vêm atravessando. Então, é muito gratificante poder contribuir com o esclarecimento de dúvidas desses irmãos tão talentosos e ricos em cultura”, declarou.

Edital – Serão mais de 300 projetos culturais contemplados, representando um investimento direto de mais de R$ 1 milhão na cadeia econômica da cultura. O nome do edital é uma homenagem ao saudoso artista Zezinho Corrêa, morto em fevereiro deste ano, vítima da Covid-19. Os prêmios serão em valores que vão de R$ 1.900 até R$ 10 mil, em nove categorias: artes visuais, audiovisual, circo, dança, hip hop, literatura, manifestações culturais, teatro e música. O edital na íntegra com todos os detalhes está disponível na edição nº 5.057, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 18/3, podendo ser acessado por meio deste link: https://bit.ly/3g2Y0pA.