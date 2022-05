Edição de junho da Feira da FAS abre inscrições para pequenos empreendedores

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abriu hoje (18) as inscrições para os interessados em participar como expositores na próxima edição da Feira da FAS, que acontece em edição especial para celebrar a Semana do Meio Ambiente e a tradicional festa dos bois Garantido e Caprichoso.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 23 de maio, por meio dos formulários disponíveis no site da FAS, https://fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis/. A feira tem como objetivo abrir espaços para empreendedores que fomentam a economia criativa e verde em Manaus.

Podem se inscrever proprietários de pequenos negócios nas áreas de gastronomia, variedades (como artesanatos, colecionáveis, acessórios, óleos essenciais e roupas) e jardinagem.

O resultado será divulgado no dia 26 de maio com o envio de e-mail tanto para os selecionados quanto para os não selecionados. Para essa edição, a expectativa é a participação de mais de 70 expositores.

A programação de junho tem como principal temática o meio ambiente, a conscientização sobre a importância da conservação ambiental e a valorização da cultura tradicional celebrada pela festa dos bois Garantido e Caprichoso.

“A Feira da FAS começa desde a inscrição dos expositores, que é um momento importante para que o evento tenha realmente as características que queremos, alinhada com assuntos importantes para nós como sustentabilidade, diversidade e também com o tema a ser trabalhado”, conta um dos coordenadores do evento, Gabriel Cavalcante.

A Feira da FAS ocorre mensalmente na sede da instituição, Rua Álvaro Braga, 351, no bairro Parque Dez, com entrada gratuita, programação cultural e Espaço Kids, além de ser Pet Friendly.

Com informações da FAS