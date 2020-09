É ‘fake news’ reunião entre prefeito e governador sobre fechamento de bares

A Prefeitura de Manaus informa que é falsa a postagem que circula em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais sobre uma reunião entre o prefeito Artur Virgílio Neto e o governador do Estado, citando medidas que teriam sido adotadas com a clara intenção de colocar diversas categorias contra o poder público.

O prefeito de Manaus tem agido com absoluta clareza e transparência em todos os atos de proteção aos cidadãos durante toda a gestão e, muito especialmente, neste período de pandemia. Na manhã de quinta-feira, 24/9, representantes de uma comissão foram recebidos na sede da Prefeitura e foram orientados sobre procedimentos e alternativas para que possam enfrentar esse difícil momento, reforçando a decisão do prefeito de atuar com rigor no cumprimento de normas e recomendações sanitárias.

O município vem adotando, com responsabilidade, desde o início da pandemia, medidas para evitar aglomerações e riscos de contágio pelo novo coronavírus. Na última, sexta-feira, 18/9, o prefeito Artur Neto anunciou o fechamento do acesso à praia da Ponta Negra, o reforço em fiscalizações sanitárias para verificar cumprimentos de medidas de preventivas e a ampliação do número de unidades básicas de saúde (UBSs) para atendimento preferencial a casos suspeitos de Covid-19 ou síndromes respiratórias.

A prefeitura ressalta ainda que repudia qualquer ato de desinformação, sobretudo no momento em que a população mais precisa de informações verdadeiras para se proteger e evitar mais doentes, tendo efeitos nocivos à sociedade e servindo a interesses escusos.