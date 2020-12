É “fake news” que tarifa de ônibus em Manaus será reajustada

Após a veiculação de comentários nas redes sociais sobre o aumento da tarifa do transporte público coletivo na cidade de Manaus, a prefeitura emitiu uma nota, na tarde deste sábado (19), esclarecendo que a informação se baseia em uma publicação do Diário do Município. Entretanto, a medida será revogada por inconsistência e a passagem de ônibus continuará R$ 3,80.

Confira a nota na íntegra:

A Prefeitura de Manaus esclarece que o Decreto nº 4.969, publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (18) será revogado ainda neste sábado (19) por inconsistência no texto original que estabelecia tarifa técnica em R$ 4,51, para efeitos de cálculo do subsídio dado às empresas.

A Prefeitura de Manaus destaca que a tarifa pública – passagem de ônibus para a população – permanece congelada em R$ 3,80, por força do Decreto 4.747, de fevereiro de 2020.